دجاج حامض حلو على الطريقة الصينية

لمحبي الأكلات الصينية نقدم إليكِ طريقة تحضير الدجاج الحامض الحلو في خطوات سهلة وسريعة تعلميه معنا وفقًا لموقع «الموضوع».

المكونات

كيلوغرام من صدور الدجاج

كوب فلفل مُلوّن مُقطّع

نصف كوب بصل مُقطّع

كوب صويا صوص

نصف كوب كاتشب

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة سكر

كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة نشا