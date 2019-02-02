كبة الأرز

تعرفي معنا على طريقة تحضير كبة الارز الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 حبة بصل مقطع ناعم

500 غرام لحم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة 7 بهارات

1/4 ملعقة صغيرة قرفة بودرة

100 جرام صنوبر مقلي

3 كوب أرز

2 حبة بيض

1/2 كوب بقسماط

ماء حسب الحاجة

طريقة التحضير

- تخلط كل المقادير معاً ويضاف ماء حسب الحاجة تمرر العجينة في فرامة اللحم مرة واحدة وتخلط حتى تتماسك.

- تقطع العجينة إلى كرات صغيرة وتصبح جاهزة لتحشى.

- في قدر، يشوح البصل مع الزبدة حتى يصبح شفافاً.

- يضاف اللحم ويطبخ لـ3-5 دقائق، يرفع عن النار وتضاف التوابل، تعدل النكهة وتوضع جانباً لتبرد

قبل الحشي يضاف الصنوبر.

- تفتح العجينة بالإصبع وتشكل على شكل أسطوانة صغيرة وتحشى الكبة بـ2 ملعقة صغيرة من الحشوة ثم يغلق الرأس، والآن الكبة جاهزة لتطبخ.

- تغمس الكبة في خليط البيض وبقسماط ثم تقلى الكبة بزيت نباتي غزير حتى يصبح لونها ذهبيا فاتحا وتنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

