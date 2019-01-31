الدنمارك تفوز بمسابقة «بوكوز دور» للطبخ

طهاة يتذوقون أطباقًا محضرة خلال مسابقة «بوكوز دور»، 29 يناير 2019 (أ ف ب)

فازت الدنمارك في المسابقة العالمية للطبخ «بوكوز دور» لسنة 2019 متقدمة على السويد والنرويج، في هذه الدورة التي شهدت تكريمًا لاثنين من عمالقة فن الطهو في فرنسا توفيا العام الماضي هما بول بوكوز وجويل روبوشون.

وحصد المركز الأول هذا العام الطاهي كينيث توفت - هانسن الذي سبق أن شارك في نسخة 2015 من نهائيات هذه المسابقة المرموقة في مجال الطبخ. وهو يملك فندق ومطعم «سفينكلوف باديهوتل» على سواحل منطقة يوتلاند الدنماركية، وفق «فرانس برس».

هذا الإنجاز الإسكندينافي مرده بحسب الفائز إلى «الخبرة الكبيرة في المسابقة». وقال توفت - هانسن للصحفيين حاملًا الكأس الذهبية «مع هذه المذاقات والأطعمة الطازجة، كان هذا الوقت المناسب».

وأضاف توفت - هانسن «هذا عمل جماعي وليس جهدًا فرديًا». وحاز فريقه أيضًا جائزة أفضل طاه مبتدئ نالها كريستيان ويليندورف.

وتنافس 24 طاهيًا بينهم امرأتان، من العالم أجمع على مدى يومين لتحضير طبقين بارزين من المطبخ الفرنسي أحدهما من المحار اشتهر به جويل روبوشون الذي توفي في أغسطس الماضي، والثاني بلحم العجل تميّز به مؤسس هذه المسابقة بول بوكوز الذي توفي قبل عام. وكان أمام كل فريق مدة خمس ساعات وخمسة وثلاثين دقيقة لإنجاز المهمة.

وقال الرئيس الشرفي للجنة التحكيم الطاهي الحائز على ثلاثة نجوم من دليل «ميشلان» كريستوف باكييه، «لقد رأيت عملًا استثنائيًا، لا أجد كلامًا كافيًا لأوفيه حقه، هذا جميل ولذيذ».

أما فرنسا الفائزة سبع مرات بجائزة «بوكوز دور»، فلم تنجح هذه السنة سوى بحصد جائزة «أفضل موضوع لطبق». وفازت الولايات المتحدة بنسخة العام الماضي من المسابقة.