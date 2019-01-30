كيك الفستق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 12:14 مساء

نقـدم إليكِ طريقة شهية وسريعة لتحضير الكيك الشهي اللذيذ لتعديه في مطبخك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
200 غرام معجون الفستق
50 غرامًا من الجلوكوز
6 بياض بيض
250 غرامًا من سكر ناعم
100غرام بودرة اللوز
75 غرامًا كريمة
150 غرامًا من الطحين
باكينج باودر
100 غرام زبدة غير مملحة، مذوبة 40 جرامًا من السكر الناعم 250 غرامًا من معجون الفستق الحلبي
ملح
ملعقة صغيرة ماء الزهر
ملعقة صغيرة ماء الورد

للتقديم
1/2 كوب فستق حلبي 2

طريقة التحضير
- في وعاء، يخفق معجون الفستق الحلبي مع الجلوكوز لـ2-3 دقيقة ويضاف بياض البيض واحدًا تلو الآخر مع الخلط، حتى يتجانس كل البيض.
- يصب السكر الناعم وطحين اللوز بسرعة بطيئة لـ2-3 دقائق حتى يصبح الخليط كثيفاً.
- تضاف لكريمة ويخفق مرة أخرى لـ1 دقيقة.
- يضاف الطحين والباكينج باودر والملح ويخفق لـ2-3 دقائق حتى يصبح الخليط ناعماً وأكثف بقليل.
- يمد الخليط في قالب الكيك مبطنة بورق زبدة بطبقة مستوية ويخبز على حرارة 180 درجة مئوية لـ48 دقيقة، يبرد.
- تخلط الزبدة والسكر معاً في وعاء. تخلط على سرعة متوسطة لـ2-3 دقائق.
- يضاف معجون الفستق الحلبي والملح وماء الزهر وماء الورد ويخلط جيداً حتى يصبح اللون أخضرًا فاتحًا ويدهن الكيك ويزين ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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