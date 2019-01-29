سالمون بالصويا صوص

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق السالمون مع الصويا صوص، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

4 فيليه سالمون دون جلد.

4 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة صغيرة جنزبيل مبشور.

ملعقة صغيرة بابريكا.

زيت زيتون.

1/3 كوب صويا صوص.

1/3 كوب.

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وفي وعاء صغير تخلط كل المكونات جيدًا ويتبل السالمون بنصف الكمية.

- يترك السالمون في التتبيلة لمدة 30 دقيقة في الثلاجة وفي طاسة متوسطة يسخن الزيت ويشوح السالمون بالطاسة لمدة 2 إلى 3 دقائق على كل جانب.

- يرفع السالمون من الطاسة، ثم يوضع مكانه باقي كمية التتبيلة، ثم يقدم السالمون مع الصوص المجهز .

