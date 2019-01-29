سالمون بالصويا صوص

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 05:05 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق السالمون مع الصويا صوص، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
4 فيليه سالمون دون جلد.
4 فص ثوم مفروم.
2 ملعقة صغيرة جنزبيل مبشور.
ملعقة صغيرة بابريكا.
زيت زيتون.
1/3 كوب صويا صوص.
1/3 كوب.

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وفي وعاء صغير تخلط كل المكونات جيدًا ويتبل السالمون بنصف الكمية.
- يترك السالمون في التتبيلة لمدة 30 دقيقة في الثلاجة وفي طاسة متوسطة يسخن الزيت ويشوح السالمون بالطاسة لمدة 2 إلى 3 دقائق على كل جانب.
- يرفع السالمون من الطاسة، ثم يوضع مكانه باقي كمية التتبيلة، ثم يقدم السالمون مع الصوص المجهز .
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق