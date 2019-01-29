سالمون بالصويا صوص

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق السالمون مع الصويا صوص، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
4 فيليه سالمون دون جلد.
4 فص ثوم مفروم.
2 ملعقة صغيرة جنزبيل مبشور.
ملعقة صغيرة بابريكا.
زيت زيتون.
1/3 كوب صويا صوص.
1/3 كوب.
طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وفي وعاء صغير تخلط كل المكونات جيدًا ويتبل السالمون بنصف الكمية.
- يترك السالمون في التتبيلة لمدة 30 دقيقة في الثلاجة وفي طاسة متوسطة يسخن الزيت ويشوح السالمون بالطاسة لمدة 2 إلى 3 دقائق على كل جانب.
- يرفع السالمون من الطاسة، ثم يوضع مكانه باقي كمية التتبيلة، ثم يقدم السالمون مع الصوص المجهز .