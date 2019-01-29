تعرف على أعطال سيارتك من هاتفك

بعد تطور عملية صنع السيارات، وذلك عن طريق احتواء السيارة على أجهزة متطورة ومكونات إلكترونية، والدليل على ذلك أن الكشف على أي عطل في مراكز الصيانة أصبح بالحاسوب وليس بالأدوات العادية القديمة، ومع الوقت تم طرح تطبيقات يمكنها الكشف عن الأعطال الموجودة بالسيارة والتي أصبحت متوافرة في الهواتف الذكية.

وبفضل هذه التطبيقات، أصبح قائد السيارة قادرًا على استقبال رسالة من هاتفه توضح له وجود عطل ما وتحديد سببه وطريقة علاجه، ويتحول الهاتف إلى ورشة إصلاح.

ومن أبرز تلك التطبيقات الذكية، البرنامج «Torque Pro (OBD 2 & Car)» والموجود عبر متجر أندرويد.

وعن طريق خاصية البلوتووث تظهر الخصائص الإلكترونية للسيارة على شاشة الهاتف، ومن خلاله يتم الكشف عن الأعطال الموجودة بالمركبة، مع الكشف أيضًا عن المعلومات العامة للسيارة مثل معدل الزيت ونسبة الوقود، بالإضافة إلى درجة حرارة المياه.

وأعلن نادي سيارات أوروبا أن رسالة التحذير من الأعطال والمشاكل الموجودة بالسيارة تعتبر تطورًا جيدًا في مجال صيانة السيارات، لأنها تخضع لمعايير متفق عليها عالميًا، بالإضافة إلى أن الشركات كلها تعمل حاليًا على تطور هذه الخدمة.

وطالب عدد من الخبراء أن يتم تبسيط هذه البرامج التي قد تكون معقدة وغير مفهومة للبعض، حيث يروا أن استخدامها مقتصر فقط على أصحاب الخبرة الكبيرة في التكنولوجيا.

هذا المحتوى من تيربو العرب