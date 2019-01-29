أقراص البطاطا بانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 11:58 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير البطاطا البانية وأعديها في مطبخكِ بطريقة سهلة وسريعة واستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلو بطاطا مسلوقة.
كوب بقسماط.
نصف كوب زبادي.
ملعقتان كبيرتان زبد.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
زيت للقلي.

للتغطية
دقيق.
بقسماط مطحون.
بيضتان مخفوقتان.
رشة فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة، نضع البطاطس، ونهرسها جيداً حتى تنعم.
- نضيف إليها الزبادي والزبد والبقسماط والملح والفلفل الأسود، ونخلطها مرة أخرى لتتجانس.
-في طبق واسع ومسطح نضع البقسماط، والدقيق في طبق آخر، وفي بولة عميقة نخفق البيض مع الفلفل الأسود.
- نشكل خليط البطاطاعلى هيئة كرات أو أقراص أو أصابع متوسطة الحجم، ونغمسها في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط ليغطيها بالكامل، ونرصها في صينية مسطحة.
- في مقلاة واسعة وعلى نار مرتفعة، نضع الزيت حتى يسخن «يقدح»، ثم نقلي أقراص البطاطا في الزيت، وباستخادم ملعقة كبيرة ذات ثقوب، نقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي، وتنضج.
- نرفع البطاطس البانيه على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافح الشعور بالجوع ليلًا بهذه الطرق