أقراص البطاطا بانية

تعرفي معنا على طريقة تحضير البطاطا البانية وأعديها في مطبخكِ بطريقة سهلة وسريعة واستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلو بطاطا مسلوقة.

كوب بقسماط.

نصف كوب زبادي.

ملعقتان كبيرتان زبد.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

زيت للقلي.

للتغطية

دقيق.

بقسماط مطحون.

بيضتان مخفوقتان.

رشة فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- في بولة كبيرة، نضع البطاطس، ونهرسها جيداً حتى تنعم.

- نضيف إليها الزبادي والزبد والبقسماط والملح والفلفل الأسود، ونخلطها مرة أخرى لتتجانس.

-في طبق واسع ومسطح نضع البقسماط، والدقيق في طبق آخر، وفي بولة عميقة نخفق البيض مع الفلفل الأسود.

- نشكل خليط البطاطاعلى هيئة كرات أو أقراص أو أصابع متوسطة الحجم، ونغمسها في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط ليغطيها بالكامل، ونرصها في صينية مسطحة.

- في مقلاة واسعة وعلى نار مرتفعة، نضع الزيت حتى يسخن «يقدح»، ثم نقلي أقراص البطاطا في الزيت، وباستخادم ملعقة كبيرة ذات ثقوب، نقلبها حتى تكتسب اللون الذهبي، وتنضج.

- نرفع البطاطس البانيه على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد وتصبح جاهزة للتقديم.

