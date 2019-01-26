مربى العنب

يحرص كثير من السيدات على تحضير المربى في المنزل، لذلك نقدم إليكِ اليوم خطوات إعداد مربى العنب في منزلك بسهولة تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو عنب

كيلو سكر

كوب ماء

1/4 ملعقة صغيرة ملح ليمون

طريقة التحضير

- ضعي قدرًا واسعًا على النار، أضيفي له العنب والسكر والماء وملح الليمون.

- اتركي المكونات على النار حتى تبدأ بالغليان، بعدها خففي النار.

- بعد أن تصبح المكونات غليظة القوام، ارفعيها عن النار، واتركيها جانبًا حتى تبرد.

- بعد أن يبرد المربى، قومي بسكبه في البرطمانات المخصصة، واحفظيه في الثلاجة لوقت الاستخدام.

