بسكويت مالح بالزعتر

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير البسكويت المالح مع الزعتر لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

2 كوب دقيق

نصف كوب حليب سائل

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة كبيرة باينكغ باودر

150غرامًا من الزبدة

بيضة

رشة ملح

ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقتان كبيرتان زعتر مطحون

طريقة التحضير

- انخلي المكونات الجافة معاً، ومن ثم امزجي المكونات السائلة، وبعد ذلك أضيفي السائلة فوق الجافة حتى تتكوّن لديكِ عجينة متماسكة.

- أدخليها للثلاجة مدة لا تقل عن أربعين دقيقة ومن ثم شكّليها كيف ما ترغبين.

- ادهني الوجه بمزيج البيض المخفوق مع قليل من الزعتر وأدخليها إلى فرن بدرجة حرارة 180 مدة لا تقل عن عشرين دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهز للتقديم.

