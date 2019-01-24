طاجين الكفتة بالبطاطا والباذنجان

طاجين الكفتة بالبطاطا والباذنجان (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير طاجين الكفتة بالبطاطا والباذنجان.

المقادير

- لتحضير اللحم:

لحم مفروم: 500 غرام

ملح: ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة

القرفة: نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

البيض: 1 حبة

خبزة مرحية: 2 ملعقة كبيرة (كعك مطحون)

الزيت: حسب الحاجة (للقلي)

الباذنجان: 4 حبات (مقطّع لدوائر ومقلي)

البطاطا: 4 حبات (مقطّعة لدوائر ومقلية)

معجون الطماطم: كوب

ماء ساخن: ربع كوب

طماطم: 2 حبة (مقطّعة إلى أرباع) .

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2. لتحضير اللحم: في وعاء، ضعي اللحم المفروم مع الملح والبهارات المشكلة والبيضة والخبزة المرحية.

3. اعجني المكونات ثمّ كوّريها ومدّيها قليلاً على راحة يدك للحصول على قرص مسطّح.

4. اقلّي أقراص اللحم في قدر من الزيت الغزير الحامي حتى تنضج.

5. في الطاجين صفّي اللحم والباذنجان بالتناوب.

6. ضعي البطاطا ثمّ الطماطم في وسط الطاجين.

7. في وعاء، اخلطي معجون الطماطم بالماء واسكبي الخليط فوق الطبق.

8. أدخلي الصينية إلى الفرن لـ20 دقيقة حتى يغلي المزيج.