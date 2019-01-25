بالفيديو: حمام محشي بالفريك

شاهدي معنا بالفيديو طريقة تحضير الحمام المحشي بالفريك لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

زوج أو أكثر من الحمام

ثمرة بصل مبشورة

ثمرة طماطم مبشورة

ملح

فلفل أسود

ثوم مفروم

خل

زيت

كزبرة

زعتر

طريقة التحضير

- تقومين تقطيع الحمام إلى نصفين، وفرد كل نصف مع الضغط عليه جيدًا.

- تستعدين لإعداد تتبيلة شوي الحمام، ففي وعاء تقومين بوضع ثمرة بصل مبشورة، مع طماطم مبشورة وملعقة صغيرة من الملح وخلطهم جيدًا.

- نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وملعقة من الخل وملعقة صغيرة من الزيت إلى البصل والطماطم، إليهم تضيفين ملعقة من الكزبرة الناشفة والزعتر والفلفل الأسود، مع التقليب جيدًا.

- تبدئين في وضع الحمام في تتبيلة الشوي، على أن يغطي جميع جوانبه، ثم تضعين الحمام المتبل في الثلاجة من ساعة إلى ساعة ونصف.

- تبدئين في وضع الحمام المتبل على الشواية، ثم تضعين الشواية في الفرن في الرف الأوسط على درجة حرارة 220، لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.