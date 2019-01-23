كريم كراميل في الفرن

الكريم كراميل من الحلويات السريعة الشهية نقدم إليكِ اليوم طريقة إعداده في الفرن لتعديه بنفسك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
كوب سكر
3 حبات بيض
علبة حليب مركز محلى
علبة حليب مبخر غير محلى
ملعقة كبيرة فانيليا
طريقة التحضير
- سخني الفرن على حرارة 350 درجة وضعي السكر في قدر على نار متوسطة وقلبيه حتى يذوب ويحترق ويصبح لونه بنيًا.
- وزعي خليط السكر في طبق الفرن أو عدة أطباق فرن صغيرة حسب الرغبة.
- في وعاء اخفقي البيض والحليب المكثف المحلى والحليب المبخر والفانيلا بواسطة الخفاقة الكهربائية أو الخلاط حتى تتمازج المكونات.
- وزعي الخليط في الأطباق فوق السكر المحروق وغطي الأطباق في ورق الألمنيوم.
- ضعي الأطباق في صينية بها ماء وأدخليها الفرن لمدة 60 دقيقة.
- أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد تمامًا ثم ضعيها في الثلاجة وقومي بقلبها في أطباق وقت التقديم.