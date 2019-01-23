كريم كراميل في الفرن

الكريم كراميل من الحلويات السريعة الشهية نقدم إليكِ اليوم طريقة إعداده في الفرن لتعديه بنفسك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

كوب سكر

3 حبات بيض

علبة حليب مركز محلى

علبة حليب مبخر غير محلى

ملعقة كبيرة فانيليا