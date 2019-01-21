كنافة بالجبن على الطريقة السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 01:28 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكنافة بالجبن الشهية على طريقة المطبخ السوري واعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
كيلو كنافةغير مجمدة
100 غرام جبن موتزاريلا
600 غرام جبن عكاوي أو النّابلسي
4 ملاعق كبيرة سكّر
كوب زُّبد
معجون برتقالي اللّون لتلوين الكنافة
فستق حلبي مفروم
شراب السكر

طريقة التحضير
- تُقطع‭ ‬عجينة‭ ‬الكنافة‭ ‬في‭ ‬الخلاط‭ ‬الكهربائي،‭ ‬تقطّيعًا‭ ‬خشنًا،‭ ‬ثُمّ‭ ‬تُوضع‭ ‬في‭ ‬إناء‭ ‬كبير
- يصب‭ ‬الزُّبد‭ ‬المذاب‭ ‬على‭ ‬الكنافة،‭ ‬ثُمّ‭ ‬يُقلبان‭ ‬باليدين‭ ‬معًا‭ ‬ليخطلتا‭ ‬جيدًا وتُترك‭ ‬نصف‭ ‬كمية‭ ‬الكنافة‭ ‬جانبًا.
- يُضاف‭ ‬المعجون‭ ‬البرتقالي‭ ‬اللّون‭ ‬إلى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬لتخفيفه،‭ ‬ثُمّ‭ ‬يُخلط‭ ‬مع‭ ‬النصف‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الكنافة.
- تُوضع‭ ‬الكنافة‭ ‬الملونة‭ ‬في‭ ‬صينية‭ ‬دائرية،‭ ‬ويُضغط‭ ‬عليها‭ ‬جيدًا‭ ‬باليد.
- يتمّ‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬الزائد‭ ‬بوضع‭ ‬ورق‭ ‬مصاص‭ ‬على‭ ‬الجبن‭ ‬والضغط‭ ‬عليه‭ ‬باليد‭ ‬لامتصاص‭ ‬الماء‭ ‬منه‭ ‬ثمّ‭ ‬يتمّ‭ ‬بشرها‭.
- يُوضع‭ ‬الجبن‭ ‬فوق‭ ‬طبقة‭ ‬الكنافة‭ ‬ويرش‭ ‬عليها‭ ‬السكر‭ ‬ثمّ‭ ‬يٌغطى‭ ‬الجبن‭ ‬بالكنافة‭ ‬المتبقية‭. ‬(ملاحظة:‭ ‬الطبقة‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬الكنافة‭ ‬أقلُّ‭ ‬سُمكًا‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬السّفلى.
- يُضغط‭ ‬على‭ ‬الكنافة،‭ ‬باليدين‭ ‬برفق‭.
- تُخبز‭ ‬الكنافة‭ ‬في‭ ‬فرن‭ ‬حرارته‭ ‬200‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬حتّى‭ ‬يذوب‭ ‬الجبن‭ ‬وتصير‭ ‬قطعة‭ ‬الكنافة‭ ‬قطعة‭ ‬واحدة‭ ‬متماسكة،‭ ‬ويتقرمش‭ ‬سطحها.
- تُخرج‭ ‬الكنافة‭ ‬من‭ ‬الفرن‭ ‬وتُقلَبُ‭ ‬في‭ ‬طبق‭ ‬التقديم‭ ‬ليكون‭ ‬الوجه‭ ‬البرتقالي‭ ‬إلى‭ ‬الأعلى ويُصب‭ ‬فوقها‭ ‬القَطر‭ ‬البارد‭ ‬وهي‭ ‬لا تزال‭ ‬ساخنة ثم تُزين‭ ‬الكنافة‭ ‬بالفستق‭ ‬الحلبي وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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