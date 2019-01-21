كنافة بالجبن على الطريقة السورية

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكنافة بالجبن الشهية على طريقة المطبخ السوري واعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

كيلو كنافةغير مجمدة

100 غرام جبن موتزاريلا

600 غرام جبن عكاوي أو النّابلسي

4 ملاعق كبيرة سكّر

كوب زُّبد

معجون برتقالي اللّون لتلوين الكنافة

فستق حلبي مفروم

شراب السكر