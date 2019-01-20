ملوخية بالموزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 03:42 مساء

الملوخية من الأطباق اللذيذة سهلة التحضير، كما أنّها من الأكلات الغنيّة بالعديد من العناصر والمعادن، والألياف، والبروتينات الضروريّة لصحّة الجسم ونمو الخلايا.
ونقدم لك اليوم طريقة تحضيرها مع الموزة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقًا لموقع «الموضوع».

المكونات
أربع قطع من موزات الغنم
بصلة مقطعة
ملعقتان من الملح
هيل
ورق غار
خمس حبات فلفل أسود
ملعقة من الكزبرة الصحيحة
ملعقة من الكزبرة الناعمة
ثلاث ملاعق من السمن
عشرة فصوص من الثوم
كيلوغرام ملوخية
ملعقة من الزيت النباتي
ثلاثة فصوص من الثوم المهروس
لوز أو صنوبر مقلي للتقديم

طريقة التحضير
- ضعي القليل من الزيت النباتي، في قدر على نار متوسطة، ومن ثم أضيفي الموزات.
- أضيفي الملح، والبصل، والهيل، وورق الغار، والكزبرة، والفلفل إلى القدر، وقلبي المحتويات لعدة دقائق.
- أضيف كمية من الماء تكفي لغمر اللحم واتركي القدر حتى تنضج الموزات، فهي تحتاج تقريبًا إلى ساعة.
- صفي الموزات، وضعيها في صينية، واحتفظي بالمرق الناتج وضعي السمن في قدر عميق على نار متوسطة حتى يذوب.
- أضيفي الثوم إلى السمن الذائب، وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا وأضيفي أوراق الملوخية بالتدريج، مع الاستمرار بالتقليب.
- أضيفي كوبًا أو كوبين من مرق اللحم إلى الملوخية. غطي القدر واتركيه لمدة عشر دقائق تقريبًا.
- أضيفي المزيد من المرق في حال كانت الملوخية جافة، وبعد أن تنضج الملوخية أضيفي الموزات، وغطّي القدر. - اتركي القدر على نار متوسطة لمدّة ربع ساعة وضعي الزيت النباتي في مقلاة صغيرة، وأضيفي الثوم المهروس، وقلّبيه حتى يلين، ومن ثم أضيفي الكزبرة الناعمة، وأضيفي المزيج إلى الملوخية.
- اتركي الملوخيّة تُطهى مع الثوم والكزبرة لعدّة دقائق حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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