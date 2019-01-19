سلطة حمص بالخضروات باردة

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الحمص الشهية بالخضروات المغذية لتعديها بنفسك في خطوات بسيطة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

كوب من الحمص المسلوق

كوب من الجزر المبشور

كوب من الطماطم المفرومة فرماً ناعماً

كوب من البصل المفروم فرماً ناعماً

نصف كوب من البقدونس المفروم فرماً ناعماً

نصف كوب من الشبت المفروم فرماً ناعماً

نصف كوب من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الكمون

ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود بحسب الرغبة

ملعقة كبيرة من خل التفاح

ثوم مهروس بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

نصف كوب من زيت الزيتون

طريقة التحضير

- امزجي مقادير التتبيلة معاً حتى تتجانس ثم اخلطي الخضروات والحمص.

- اسكبي التتبيلة فوق الخضروات والحمص وتصبح جاهزة للتقديم.

