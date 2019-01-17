الكيكة التركية

الكيكة التركية (أرشيفية:انترنت)

إليك نقدم طريقة تحضير الكيكة التركية بالكراميل

المكونات

للتزيين نحتاج الحليب المكثّف : علبة

سكر : ملعقة كبيرة

صلصة الكراميل الجاهزة : ربع كوب

البيض : 5 حبات

الفانيليا : ملعقة كبيرة

سكر : كوب

طحين : كوب ونصف (منخول)

الزيت النباتي : نصف كوب

بيكنغ بودر : ملعقة صغيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. اخفقي البيض والسكر والفانيلا لمدة 5 دقائق حتى يفتح لون الخليط ويتضاعف حجمه.

2. ضيفي الزيت واخفقي.

3. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح وضيفي الخليط لخليط البيض والزيت والسكر واخفقي حتى تتجانس المكونات.

4. صبي المزيج في قالب الكيك بعد أن تدهنيه بالزبدة ورشة طحين.

5. أدخلي القالب للفرن على حرارة 175 درجة لمدة 40 – 45 دقيقة حتى ينضج الكيك.

6. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق.

7. اخلطي الحليب المكثف مع السكر وصبي المزيج فوق الكيك.

8. وزعي صلصة الكراميل فوق الكيك وضعيها في الثلاجة لحين التقديم وقدميها باردة.