شرائح لحم على الطريقة المكسيكية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 05:37 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير شرائح اللحم مع الصلصلة على طريقة المطبخ المكسيكي الذي يشتهر بأشهى المأكولات وأطيبها تعرفي على الطريقة معنا وفقـــاً لموقع «المطبخ».

المكونات
1/2 كيلو لحم بفتيك
1/4 كوب فلفل هالبينو
بصلة مفرومة
فص ثوم مفروم
2 كوبان من مكعبات طماطم
أوراق بقدونس
رشة ملح
رشة سكر
ثمرة فلفل أحمر رومى
1/2 ملعقة بيورية الطماطم

طريقة التحضير
- تقطع اللحمة صوابع وتشوح فى الزيت مع الهالبينوونرفعها.
- نشوح فى الزيت البصلة والثوم والفلفل الأحمر ومكعبات الطماطم وملح وسكر وبيورية الطماطم ثم نضع اللحمة مع المكونات ونخفقهم جيدًا و نتركهم حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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