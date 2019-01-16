شرائح لحم على الطريقة المكسيكية

نقدم إليكِ طريقة تحضير شرائح اللحم مع الصلصلة على طريقة المطبخ المكسيكي الذي يشتهر بأشهى المأكولات وأطيبها تعرفي على الطريقة معنا وفقـــاً لموقع «المطبخ».
المكونات
1/2 كيلو لحم بفتيك
1/4 كوب فلفل هالبينو
بصلة مفرومة
فص ثوم مفروم
2 كوبان من مكعبات طماطم
أوراق بقدونس
رشة ملح
رشة سكر
ثمرة فلفل أحمر رومى
1/2 ملعقة بيورية الطماطم
طريقة التحضير
- تقطع اللحمة صوابع وتشوح فى الزيت مع الهالبينوونرفعها.
- نشوح فى الزيت البصلة والثوم والفلفل الأحمر ومكعبات الطماطم وملح وسكر وبيورية الطماطم ثم نضع اللحمة مع المكونات ونخفقهم جيدًا و نتركهم حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.