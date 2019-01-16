شرائح لحم على الطريقة المكسيكية

نقدم إليكِ طريقة تحضير شرائح اللحم مع الصلصلة على طريقة المطبخ المكسيكي الذي يشتهر بأشهى المأكولات وأطيبها تعرفي على الطريقة معنا وفقـــاً لموقع «المطبخ».

المكونات

1/2 كيلو لحم بفتيك

1/4 كوب فلفل هالبينو

بصلة مفرومة

فص ثوم مفروم

2 كوبان من مكعبات طماطم

أوراق بقدونس

رشة ملح

رشة سكر

ثمرة فلفل أحمر رومى

1/2 ملعقة بيورية الطماطم