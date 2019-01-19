كروكيت السمك

نقدم إليك طريقة لتحضير كروكيت السمك الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاق السمك الشهي والمغذي بشكل جديد وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

250 غرامًا من فيليه سمك

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة خلطة أعشاب

حبة بصل متوسطة مفرومة ناعماً

2 بصل أخضر مفروم ناعماً

ملعقة صغيرة ملح

كوب توست أبيض منزوع الجوانب ومفروم في محضرة الطعام

1/4 كوب دقيق

3/4 كوب حليب

صفار بيض

1/2 كوب بقسماط

1/4 كوب زيت للقلي

طريقة التحضير

- يطهى فيليه السمك بالبخار، ثم يفتت باستخدام شوكة ويوضع جانباً ثم يوضع الزيت والأعشاب في مقلاة على نار متوسطة، ثم تقلب حتى تفوح رائحتها.

- يضاف البصل والملح ويقلى حتى يصبح البصل طرياً وذهبي اللون، ثم يضاف البصل الأخضر ويقلى قليلاً حتى يذبل.

- يرفع عن النار ويضاف إلى وعاء السمك المفتت ويضاف الدقيق إلى المقلاة نفسها ويمزج معه الحليب تدريجياً، يقلب باستمرار على نار هادئة حتى يصبح قوامه متجانساً.

- يرفع عن النار ويخلط معه صفار البيض بقوة، ثم يرجع على نار هادئة حتى تتكثف الصلصة، بعد ذلك، يرفع عن النار ويضاف إلى خليط السمك.

- يضاف البقسماط الطازج ويخلط جيداً ويوضع في البراد مدة ساعة.

- عندما يخرج من البراد، يشكل إلى قطع دائرية ويغمس في البقسماط، ثم يوضع في البراد مدة 15 دقيقة إضافية.

- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة وتقلى القطع حتى تصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.

