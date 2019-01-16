نصائح سهلة لتتجنبي بها تعجّن الأرز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 01:20 مساء

لعلكِ واحدة من بين نساء كثر يحترن في الطريقة المثلى لطهو الأرز من دون أن يتعجّن.

المسألة تندرج تحت تصنيف السهل الممتع؛ إذ بقدر ما هي ممارسة سهلة، فإنها تحتاج منكِ انتباهًا لبعض التعليمات البسيطة التي من شأنها إحداث نتيجة ممتازة.
- تأكدي من كونكِ غسلت الأرز بماء فاتر. الساخن سيعجّن الأرز والبارد جدًا سيجعله يتكسر. لا تبالغي في مدة النقع. نصف ساعة كافية.
- أفضل طريقة لمنع التصاق الأرز هي سلقه. أحضري قدر ماء كبيرًا وضعي فيه المنكهات والزيت ومن ثم ضعي الأرز واجعليه يسلق بالماء. ومن ثم صفّيه. يُطلق على هذه الطريقة الأرز المشخول.
- ضعي كمية جيدة من الزيت في قعر القدر ولا تبالغي أيضًا، وتأكدي من كونكِ حرّكتِ الأرز مع المادة الدهنية حتى تتغطّى حبّات الأرز بها بالكامل.
- تجنبي تحريك الأرز أثناء الطهي.
- إن احتجتِ قلب أجزاء من الأرز، فبوسعكِ هذا من خلال شوكة رفيعة وليس مغرفة الطبخ الكبيرة.
- لا تبالغي في كمية الماء. كوب الأرز البسمتي يحتاج كوبًا وربع من الماء. كوب الرز الأميركي يحتاج كوب ماء. كوب الأرز المصري يحتاج نصف كوب ماء فحسب.
- اخلطي نوعين من الأرز، وستضمنين بهذا عدم تعجّن الأرز، أو أن تضيفي الأرز والشعيرية.
- لا تخفضي النار تحت الأرز قبل أن يغلي تمامًا وتبدأ الفقاقيع بالظهور على سطح القدر.
- لا تسكبي الأرز مباشرة. انتظري ما لا يقل عن عشر دقائق بعد أن تطفئي النار تحته.

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