طريقة إعداد الطحينة في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 02:45 مساء

تعد الطحينة من السلطات المشهورة جدًا والتي تقدم إلى جانب المشويات خصوصًا وكثير من الأكلات ألأخرى.

واليوم نقدم لك طريقة عمل الطيحنة في المنزل، حسب وصفة «شملولة».

المكونات
1 ونصف كوب كبير زيت زيتون
1 وربع كيلو سمسم أبيض نيئ
5 وربع كوب كبير دقيق أبيض
1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
نحضر صينية كبيرة ثم نفرد عليها السمسم الأبيض النيئ ثم نزيل الشوائب الموجودة به.
نحضر مقلاة ونضع فيها السمسم ثم نضعها على نار متوسطة ونقلب السمسم حتى يصبح لونه ذهبيًا.
نرفع المقلاة من على النار ونترك السمسم حتى يبرد.
نحضر الكبة ونضع بها السمسم ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعمًا مثل البودرة.
نوقف الكبة ونضع الدقيق الأبيض على السمسم المطحون ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتزجا.
نشغل الكبة مرة أخرى على خليط السمسم والدقيق ثم نضيف إليه الملح وزيت الزيتون تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى يمتزج الخليط ونحصل على قوام الطحينة المناسب.
نقوم بحفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة، تصبح الطحينة جاهزة وصحتين.
 

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