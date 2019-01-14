كيفية اختيار دقيق القمح المناسب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 02:33 مساء

تتعدد أنواع الدقيق (الطحين) نظرًا لاختلاف نوعية حبوب القمح وطريقة تقشيرها وطحنها، وينتج عن كل طريقة نوع معين من الدقيق، يستخدم في إعداد أنواع مختلفة من المخبوزات.

وهنا، تعرفي معنا على كيفية اختيار دقيق القمح الجيد حسب نوع المخبوزات والمعجنات التي تريدين تحضيرها، حسب «سوبر ماما».

الدقيق متعدد الاستخدامات: هو النوع الأكثر انتشارًا وشيوعًا في محلات البقالة والأسواق، وهو عبارة عن خليط من الدقيق الأبيض الخشن والناعم معًا، ويمكنك استخدامه في إعداد الكثير من المخبوزات والمعجنات، مثل: الخُبز والكعك والكوكيز.

دقيق الخَبز: يشبه الدقيق متعدد الاستخدامات بشكل كبير، لكنه يحتوي على كمية أكبر من الجلوتين، الأمر الذي يجعله مثاليًّا لصنع الخُبز في المنزل، ويمكن أيضًا استخدامه في صنع عجينة البيتزا.

دقيق الكيك: من أهم مميزاته أنه ناعم جدًّا وغني بالنشا، نظرًا لاحتوائه على كمية قليلة من الجلوتين، ويمكنك استخدامه في صنع الكيك والعديد من أنواع الحلويات، لأنه يحافظ على هشاشتها وليونتها. دقيق الفطائر: هذا النوع من الدقيق يجمع بين مميزات الدقيق متعدد الاستخدامات ودقيق الكيك، وهو غني بالجلوتين وقليل النشا، ويستخدم لتحضير أنواع الفطائر المختلفة والمافن، مثل مافن التفاح والقرفة ومافن الجزر.

الدقيق ذاتي الاختمار: هذا النوع من الدقيق يُضاف إليه الملح والبيكنغ باودر ضمن مكوناته، ويستخدم في تحضير جميع المخبوزات باختلاف أنواعها، دون إضافة الملح أو الخميرة عند العجن، ويمكنك استخدامه لتحضير كوكيز الشوفان وبسكويت جوز الهند.

دقيق القمح الكامل (الدقيق الأسمر): هذا النوع من الدقيق ينتج عن طحن حبوب القمح الكاملة مع قشرتها، ويتميز بأنه غني جدًّا بالألياف، ويمكن استخدامه في صنع جميع أنواع المخبوزات، مثل: الخُبز والكوكيز وألبان كيك، فاستخدميه في صنع مخبوزاتك في المنزل، إن كنتِ تتبعين حمية غذائية لتقليل وزنكِ.

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