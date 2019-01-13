ميني طاجين ملون

تعرفي معنا على طريقة تحضير الميني طاجين الملون واعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها من صنع يديكِ وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة

فصان ثوم

كوب بقسماط مطحون

بياض بيضتين

3 ملاعق شبت

3 زهرات كرنب صغيرة مسلوقة

بودرة ثوم

بهار لحم

ملح

فلفل

رشة قرنفل

حبهان

2 جزر مسلوقة

صفار بيضتين

بطاطا مسلوقة

كوب جبن شيدر

ربع ملعقة بيكنغ بودر صغيرة.. زعفران

زعتر