ميني طاجين ملون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 02:52 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الميني طاجين الملون واعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها من صنع يديكِ وذلك وفقًا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات
نصف كيلو لحم مفروم
بصلة كبيرة
فصان ثوم
كوب بقسماط مطحون
بياض بيضتين
3 ملاعق شبت
3 زهرات كرنب صغيرة مسلوقة
بودرة ثوم
بهار لحم
ملح
فلفل
رشة قرنفل
حبهان
2 جزر مسلوقة
صفار بيضتين
بطاطا مسلوقة
كوب جبن شيدر
ربع ملعقة بيكنغ بودر صغيرة.. زعفران
زعتر

طريقة التحضير
- اطبخي اللحم المفروم دون إضافات ثم ضيفي البصل المفروم وزهرة الكرنب المسلوقة وغطي الخليط ربع ساعة حتى يجف ثم اخلطي المزيج بالشوكة حتى تتفتت الزهرة وضيفي باقي المكونات.
- اهرسي الجزر والبطاطا جيدًا بشوكة وضيفي بقية المكونات والبهارات
- ادهني قوالب صغيرة بالزبدة أو سمن وصبي إلى النصف خليط المفروم ثم صبي من خليط الزعفران والجبنة وسوي السطح جيدًا دخليها فرن متوسط الحرارة مدة 20 دقيقة، تم اتركيها تبرد اقلبي القوالب وزيني بجبنة وزيتون ويصبح الميني طاجين جاهزًا للتقديم.
 

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