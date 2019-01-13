كبيبة حارة

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكبيبة الحارة في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

نصف كيلو لحمة مقطعة شرائح

2 ونصف كوب كبير برغل ناعم

حبة كبيرة بصل مقطعة 4 أجزاء

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب كبير ورق نعناع طازج

نصف كيلو لحم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمن

2 حبة بصل كبيرة مفرومة

بهارات لحم

ربع كوب كبير صنوبر