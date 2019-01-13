كبيبة حارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 12:55 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكبيبة الحارة في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
نصف كيلو لحمة مقطعة شرائح
2 ونصف كوب كبير برغل ناعم
حبة كبيرة بصل مقطعة 4 أجزاء
2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوب كبير ورق نعناع طازج
نصف كيلو لحم مفروم
2 ملعقة كبيرة سمن
2 حبة بصل كبيرة مفرومة
بهارات لحم
ربع كوب كبير صنوبر

طريقة التحضير
- نحضر إناء لنقع البرغل، نضع فيه البرغل الناعم ونغطيه بالماء لمدة 30 دقيقة، ثم نقوم بتجفيفه تمامًا باستخدام قماشة بيضاء.
- نحضر مفرمة اللحم، ونفرم فيها اللحمة، والنعناع، والبرغل بعد نقعه، وبصلة مقطعة 4 أجزاء معًا داخل مفرمة اللحم مرتين حتى نحصل على خليط عجينة الكبيبة المتماسك واللين القوام.
- نجمع خليط عجينة الكبيبة المفروم من المفرمة ونضعه داخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى ترتاح ونذهب لتحضير الحشو ثم نحضر مقلاه ونضع فيها السمن ونتركها على نار متوسطة حتى تسيح، ثم نضيف لها اللحم المفروم ونرفع النار من متوسطة لعالية ونقلب بملعقة خشبية حتى يتحمر اللحم ويجف تمامًا ويصبح لونه بنيًا.
- نضيف البصل المفرومة ونستمر في التقليب حتى يتحمر البصل ويذبل تمامًا ثم نرفع المقلاه عن النار، ثم نضيف الفلفل الأسود، وبهارات اللحم، والملح، والصنوبر، ونقلبها معًا حتى تختلط وتتشرب اللحمة بالتتبيلة، بذلك أصبح الحشو جاهزًا.
- نحضر عجينة الكبيبة لنبدأ في تشكيلها، نبل اليد بماء بارد ثم نشكل العجين إلى كرات ثم نشكل فجوة داخل كرة عجين ونضع فيها ملعقة صغيرة من حشو الكبيبة، ثم نغلق كرات العجين جيدًا ونشكلها على شكل بيضاوي.
- نحضر مقلاة بها زيت للقلي على نار متوسطة ونتركها حتى يسخن الزيت، ثم نضع كرات الكبيبة في الزيت مع التقليب على جميع الجهات لدقائق قليلة حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات.
- نخرج الكبيبة من الزيت على مناديل مطبخ لامتصاص الزيت منها وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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