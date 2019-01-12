معمول الجبن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 11:45 صباحا

تعرف معنا على طريقة تحضير معمول الجبن الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي بسهولة وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
400 غرام طحين أسمر
125 غرامًا من سميد ناعم
225 غرامًا زبدة
65 ملليلتر ماء
15 ملليلتر ماء زهر
1/4 كوب حليب
1/2 كوب سكر
للحشوة
كوب جبنة عكاوي
كوب جبنة موتزاريلا
كوب سكر ناعم

طريقة التحضير
- يخلط الطحين القمح والسميد الناعم. تضاف الزبدة، وتعجن حتى تمتزج.
- يضاف الماء وماء الزهر والحليب والسكر. تعجن حتى تتجانس جيداً ويؤخذ قسم من العجينة ويشكل بشكل كرة وتضغط في قالب كوكيز ثم توضع الحشوة.
- تقلب في صينية خبز وتخبز في حرارة 200 درجة مئوية لـ20 دقيقة حتى ينضج تمامًا و يصبح جاهزًا للتقديم.
 

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