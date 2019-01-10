طريقة سهلة لتحضير الدونات في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 03:30 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

الدونات نوع من أنواع الحلويات الغربية إلا أنها انتشرت أخيرًا في الدول العربية، وتعتبر من أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها في مختلف الاحتفالات والمناسبات، كما تتميز بإمكانية إعدادها بعدد من النكهات التي تناسب الجميع. 
ونقدم إليك طريقة تحضيرها في المنزل، وفقًا لموقع «هي».

المقادير 
5 أكواب دقيق أبيض 
كوب ونصف حليب سائل 
100 جرام زبدة
5 ملاعق سكر أبيض
3 ملاعق كبيرة خميرة فورية
بيضتان
ملعقتان كبيرتان فانيلا
معلقتان كبيرتان باكينج باودر 
رشة ملح 
زيت غزير للقلي 
سكر مطحون للتزيين

طريقة التحضير 
- تخلط جميع المكونات الجافة تم توضع في العجانة ويضاف إليها الحليب تدريجيًا.
- نستمر في العجن لمدة عشر دقائق وحتى تتماسك العجينة.
- تترك العجينة لمدة ساعة كاملة وتوضع العجينة عليها وتفرد بشكل كلي ثم تقسم إلى مجموعة من القطع المتساوية.
- تكوّر كل قطعة وتثقب من المنتصف، وترص في صينية مرشوشة بالدقيق وتترك لترتاح مرة أخرى لمدة نصف ساعة.
- تقلي الدونات في زيت غزير وساخن وتقلب.
- توضع الدونات على ورق امتصاص الزيت ثم تزين بالسكر المطحون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دار «تيفاني» تكشف مصدر الماس المستخدم بمجوهراتها
منوعات
شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية