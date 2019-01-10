طريقة سهلة لتحضير الدونات في المنزل

(أرشيفية: الإنترنت)

الدونات نوع من أنواع الحلويات الغربية إلا أنها انتشرت أخيرًا في الدول العربية، وتعتبر من أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها في مختلف الاحتفالات والمناسبات، كما تتميز بإمكانية إعدادها بعدد من النكهات التي تناسب الجميع.

ونقدم إليك طريقة تحضيرها في المنزل، وفقًا لموقع «هي».

المقادير

5 أكواب دقيق أبيض

كوب ونصف حليب سائل

100 جرام زبدة

5 ملاعق سكر أبيض

3 ملاعق كبيرة خميرة فورية

بيضتان

ملعقتان كبيرتان فانيلا

معلقتان كبيرتان باكينج باودر

رشة ملح

زيت غزير للقلي

سكر مطحون للتزيين

طريقة التحضير

- تخلط جميع المكونات الجافة تم توضع في العجانة ويضاف إليها الحليب تدريجيًا.

- نستمر في العجن لمدة عشر دقائق وحتى تتماسك العجينة.

- تترك العجينة لمدة ساعة كاملة وتوضع العجينة عليها وتفرد بشكل كلي ثم تقسم إلى مجموعة من القطع المتساوية.

- تكوّر كل قطعة وتثقب من المنتصف، وترص في صينية مرشوشة بالدقيق وتترك لترتاح مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

- تقلي الدونات في زيت غزير وساخن وتقلب.

- توضع الدونات على ورق امتصاص الزيت ثم تزين بالسكر المطحون.