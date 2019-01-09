صدور بط محشية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 01:05 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور البط الشهية المحشية لتعديها على مائدتك وتستمتعي بمذاقها الشهي وذلك وفقًـــا لموقع "فتافيت".

المكونات
1/4 كوب معدنوس
1/4 كوب ريحان
1/4 كوب طماطم
1/2 كوب فلفل أحمر حلو
2 فصان من الثوم
3 ملاعق كبيرة جبنة فيتا
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ليمون
ملح
فلفل أسود
2 صدر بط
ورق إكليل الجبل

طريقة التحضير
- تخلط جميع مقادير الحشوة وتوضع جانباً.
- يحشى الصدر بالحشوة، يضغط، ثم يغلق بعود أسنان، ثم يتبّــل بالملح والفلفل، يرش إكليل الجبل على الوجه ويخبز في حرارة 190 درجة مئوية لـ20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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