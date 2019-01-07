حضري المنسف الأردني

المنسف من الكلات الأردنية الشهيرة ذات المذاق الشهي، التي تمد الجسم بالبروتينات اللازمة، والأرز مصدر للنشويات لتعطي الطاقة اللازمة لكِ ولعائلتكِ.

تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

جبن كيري

ملح

بزار

أرز

لحم مقطع

أعشاب

خبز

بصل مفروم