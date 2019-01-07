حضري المنسف الأردني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 11:01 صباحا

المنسف من الكلات الأردنية الشهيرة ذات المذاق الشهي، التي تمد الجسم بالبروتينات اللازمة، والأرز مصدر للنشويات لتعطي الطاقة اللازمة لكِ ولعائلتكِ.

تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
جبن كيري
ملح
بزار
أرز
لحم مقطع
أعشاب
خبز
بصل مفروم

طريقة التحضير
- اغسلي قطع اللحم بالماء البارد وضعيها في وعاء واغمريه بالماء واتركيه على النار.
بعد نضجها صفيها واغسليها جيدًا وضعيها في وعاء آخر مع الأعشاب العطرية واتركيها على النار لمدة ساعتين.
- افرمي بصلًا وانقعيه بماء دافئ لمدة نصف ساعة.
- اخلطي بعد ذلك الأرز مع البصل وضعيهما في طنجرة وأضيفي الماء والكركم والملح واتركيها على النار.
- ضعي الكيري بوعاء مع الحليب واخلطيها جيدًا.
- احضري الخبز وافردي عليه خليط الكيري والأرز وضعي قطع اللحم وزينيه بالصنوبر اللذيذ.
 

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