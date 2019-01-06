طريقة للشي دون شواية

يعد مذاق الشواء ورائحته مميزين للغاية، لكن يصعب علينا إقامة حفل شواء يوميًّا للحصول على هذا الطعم الرائع.

ومع ذلك يمكنك الحصول على هذا الطعم المميز في مطبخك ببعض الطرق البسيطة، حسب «سوبر ماما».

الشي على نار البوتاجاز

يمكنك الشي على النار بطريقة بسيطة: أحضري قطعًا من الفحم وأشعليها.

ضعي قطع الفحم المشتعلة في ورق فويل (ألومنيوم).

في هذه الأثناء، حضري صينية اللحم. ادهني صينية بزيت الزيتون أو أي نوع زيت آخر.

ضعي اللحم المتبل في صينية الطهي على النار.

ضعي الفحم في ورق فويل فوق اللحم. اتركيه حتى النضج.

ومن مميزات هذه الطريقة، أنها تعطيكِ نكهة الشواء على الفحم، ولكن شكل اللحم لا يكون بخطوط الشي المميزة.