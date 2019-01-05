سلطة المعكرونة والجمبري للحفاظ على الحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 03:44 مساء

إليك طريقة عمل سلطة المعكرونة بالجمبري والتونة ذات السعرات الحرارية القليلة، لتعديها في مطبخك وتحافظين على حميتك الغذائية وتستفيدين بنسبة عالية من الفيتامينات والبروتين المتواجد بها، وذلك وفقا لموقع «ذا فود».

المكونات
500 غرام مكرونة
علبة تونة مصفاة من الزيت
250 غرام جمبري مقشر
ملعقة ملح
ملعقة فلفل
كوب فلفل الوان
3 ملاعق زيت زيتون
4 ملاعق مايونيز دايت

طريقة تحضير
- احضري وعاء واسلقي المعكرونة في الماء المغلي ثم صفّيها.
- شوّحي الجمبري في الزيت حتى ينضج تماماً ويحمر.
- احضري طبق التقديم وضعي المعكرونة، التونة، الفلفل الوان والجمبري واخلطيهم جيداً و تبّلي السلطة بالملح، الفلفل، المايونيز وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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