ناتشوز مكسيكية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 12:36 مساء

الناتشوز إحدى الوصفات المكسيكية الشهيرة و التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها بين الوجبات أو كمقبلات.

تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وأعديها بنفسك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
200 غرام رقائق التورتيلا
50 غرام فلفل الهاليبينو
200 غرام جبنة الشيدر المبشور
100 غرام طماطم المقطع
50 غرام شرائح البصل أخضر
100 ملليلتر كريمة

طريقة التحضير
- يسخن الفرن حتى تصل درجة حرارته إلى 200 درجة مئوية وترص رقائق التورتيلا في صينية خبز ثم يضاف إليها طبقة من الطماطم والبصل الأخضر والهاليبينو وجبنة الشيدر وتكرر الخطوة السابقة مرة أخرى بحيث أن تغطى آخر طبقة من الناتشوز.
- توضع الصينية في الفرن حتى يذوب الجبن ويرفع الناتشوز من الفرن ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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