حلقات الكاليماري بالليمون

الكاليماري من المأكولات البحرية الشهية والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات.

لذلك نقدم لك طريقة تحضير حلقات الكاليماري بالزبدة الليمون لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

100 غرام حلقات كاليماري

1/2 ملعقة صغيرة زبدة قليلة الدسم

2 فص ثوم مقطع لشرائح

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

- تسخن الزبدة في مقلاة غير عميقة ويقلى الثوم حتى يحمر

و تضاف حلقات الكاليماري وتقلى على حرارة عالية لبضع دقائق.

- تشرب بعصير الليمون وتحرك و تتبل بالملح والفلفل وتصبح جاهزة للتقديم.