شوربة عدس بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 11:31 صباحا
شوربة عدس بالدجاج (أرشيفية:انترنت)

في الشتاء حضري شوربة عدس بالدجاج لمنح عائلتك وجبة صحية ودافئة، إليك طريقة تحضيرها.

المقادير
- صدر الدجاج: 150 غرامًا 
- البصل: 1 حبة (مفروم) 
- العدس: كوبان وربع 
- بقدونس: 3 ملاعق كبيرة (مفروم) 
- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة 
- الكمون: ملعقة صغيرة 
- ملح: ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود: رشّة 
- الجزر: 2 حبة (مقطع) 
- القرفة: 2 عود 
- حبهان: 4 حبات 
- الماء: 6 أكواب 

طريقة التحضير
اسلقي الدجاج في قدر من الماء المغلي والمملح ثم أضيفي الحبهان، عيدان القرفة وقطع البصل، ثم اتركي الدجاج على النار حوالي 25 دقيقة حتى ينضج ثم ضعيه جانبًا ليبرد.

سخني الزيت في قدر على النار، أضيفي البصل ثم قلبي المكونات حتى تذبل، وأضيفي الجزر والعدس ثم اسكبي الماء ونكهي بالكمون، الملح والفلفل الأسود.

اتركي المكونات على النار حوالي 20 دقيقة حتى تنضج جيدًا ثم ابعديها واتركيها جانبًا حتى تبرد قليلاً، ثم اهرسي المكونات بواسطة خفاق حتى تحصلي على خليط ناعم القوام ثم أعيدي المكونات إلى النار من جديد.

وأخيرًا فتتي الدجاج المسلوق بيديك، أضيفيه إلى الشوربة ثم انثري البقدونس وقدميها.

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