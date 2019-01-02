كيكة بدون سكر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 03:41 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة صحية تحافظ على حميتك الغذائية بدون إضافة سكر تعرفي على طريقة تحضيرها وأعديها بنفسك في خطوات بسيطة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
1/2 كوب زيت
1/2 كوب حليب
2/3 كوب سكر فركتوز
2 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح
نصف كوب دقيق أسمر
1/2 كوب شوفان مجروش
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ملعقة كبيرة قرفة
فواكه مشكلة (حسب الرغبة)

طريقة التحضير
- في وعاء الخفق اخلطي البيض والفانيليا والسكر والحليب والزيت والقرفة ورشة الملح جيدًا بالمضرب ثم أضيفي الشوفان.
- اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج بودر وأضيفيه للخليط السابق، مع التقليب الجيد حتى تختلط المقادير.
- ادهني قالب الكيك بقليل من الزيت ورشة طحين ثم اخبزي في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة مع الملاحظة واختبري النضج بعود خشبي.
- يمكنك تزيينها بالفواكه وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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