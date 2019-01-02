كيكة بدون سكر

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة صحية تحافظ على حميتك الغذائية بدون إضافة سكر تعرفي على طريقة تحضيرها وأعديها بنفسك في خطوات بسيطة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

1/2 كوب زيت

1/2 كوب حليب

2/3 كوب سكر فركتوز

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

نصف كوب دقيق أسمر

1/2 كوب شوفان مجروش

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة كبيرة قرفة

فواكه مشكلة (حسب الرغبة)