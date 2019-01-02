سمك مشوي على الفحم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 11:20 صباحا

نقدم إليك طريقة لتحضير السمك المشوي على الفحم لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
أربع حبّات من السمك البوري
أربعة قرون من الفلفل الأخضر
ملعقتان صغيرتان من الملح
ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة
عشرة فصوص من الثوم
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقتان صغيرتان من الكمون
ملعقتان صغيرتان من الكزبرة
ملعقتان صغيرتان من السماق
حبتان من الطماطم مفرومة
ربع كوب من الخل الأبيض
كوب من الكزبرة الخضراء، مفرومة
ملعقتان كبيرتان من برش الليمون
ربع كوب من عصير الليمون الحامض
كمية قليلة من زيت الذرة النباتي

طريق التحضير
- ندهن السمك بفرشاة الطعام بقليل من زيت الذرة. نضع الثوم في محضرة الطعام، والفلفل الأخضر، والشطة، والملح، والكمون، والكزبرة، والسماق، والفلفل الأسود، ثمّ نسحقها بمحضرة الطعام حتى تصبح كالصوص.
- نضع الخليط في طبق عميق ثمّ نضع فوقه الطماطم المقطّعة، والكزبرة، والخل الأبيض، وعصير الليمون، وبرش الليمون، وقليل من الزيت النباتي، مع التقليب جيدًا بملعقة بلاستيك.
- نأخذ قليلاً من الصلصة بطرف الأصبع ونضعها داخل السمك ثمّ نسكب الصلصة المتبقيّة في طبق واسع للتقديم.
- نجهّز الفحم في المنقل الخاص حتى يتحمر ثم نضع السمك بالشواية الخاصة، حيث نضعه فوق الفحم وعندما يصبح لون السمك ذهبيًّا نقلبه إلى الجهة الأخرى حتّى ينضج السمك تمامًا من الجهتين ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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