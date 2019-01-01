حضري مربى الفراولة

حضري مربى الفراولة في المنزل بكل سهولة، وفقًا لطريقة «شملولة».

المقادير

1 كيلو فراولة.

3 كوب سكر أبيض.

ملعقة صغيرة زبد.

ملعقة صغيرة ملح ليمون.