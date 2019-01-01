حضري مربى الفراولة في المنزل بكل سهولة، وفقًا لطريقة «شملولة».
المقادير
1 كيلو فراولة.
3 كوب سكر أبيض.
ملعقة صغيرة زبد.
ملعقة صغيرة ملح ليمون.
الطريقة
نغسل حبات الفراولة بالماء الجاري ثم نصفيها جيدًا.
نقطع حبات الفراولة لمكعبات صغيرة ونضعها في وعاء كبير مع السكر ونقلبهم بشكل جيد ونغطي الوعاء ونتركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
نضع الوعاء كما هو على نار متوسطة ونقلب حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم نخفض الحرارة مع التقليب وإزالة الرغاوي والفقاعات الموجودة على الوجه من حين لآخر.
نضيف الزبد وملح الليمون بعد ثلث ساعة.
نطفئ النار عندما تبدأ مربى الفراولة بالبرط، لا ننتظر حتى يثقل قوامها.
نترك مربى الفراولة حتى تبرد تمامًا ثم نضعها في برطمانات التخزين ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.