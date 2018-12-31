فادج شوكولاته في 10 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 11:11 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير فادج الشوكولاته في 10 دقائق فقط، لتعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب ونصف كبير سكر أبيض
كوب كبير كاكاو غير محلى
كوب كبير كريمة
1/2 كوب كبير زبد
2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- في إناء على نار متوسطة يخلط كل من السكر والكاكاو والحليب جيدًا مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات.
- يترك مزيج الحليب والكاكاو على النار حتى يغلي ثم يضاف الزبد ويقلب حتى تذوب وتترك لمدة 5 دقائق حتى يصبح الصوص سميكًا.
- يرفع الإناء من على النار ثم تضاف الفانيليا والملح ويقلب حتى تمام الاختلاط.
- يترك فادج الشيكولاته حتى يبرد تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم مع الآيس كريم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
3 أسباب تغيب مظاهر فرح الديربي بين «الزعيم» و«العميد»
رياضة محلية
مديرية أمن طرابلس: الوفد الأمني الذي زار بنغازي مكون من المنطقتين الغربية ...
ليبيا
بلجيكا تدرس حظر استخدام جنودها الهواتف الذكية بسبب التجسس
دولى
بحضور عمر الحاسي.. تأسيس «التجمع الوطني الليبي» في مدينة الزاوية
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تعاود تراجعها أمام الدينار
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: تعافي عائدات النفط رغم هجوم الجضران و«داعش» وإغلاقات بعض ...
ليبيا
حصاد اقتصاد 2018: كبح جماح التضخم والدينار أكبر الرابحين
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: المرحلة الانتقالية كيف تنتهي.. وما البدائل؟ (6 ـ 7)
ليبيا
فيصل فخري يفوز يجائزة «مفتاح بوزيد للصحافة»
ثقافة وفن
حصاد 2018: الملتقى الوطني.. ملحق 2019 بعد باليرمو وباريس
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة في الـ 65 تنجب بعد حمل طبيعي