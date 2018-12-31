فادج شوكولاته في 10 دقائق

نقدم إليك طريقة تحضير فادج الشوكولاته في 10 دقائق فقط، لتعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب ونصف كبير سكر أبيض

كوب كبير كاكاو غير محلى

كوب كبير كريمة

1/2 كوب كبير زبد

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- في إناء على نار متوسطة يخلط كل من السكر والكاكاو والحليب جيدًا مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات.

- يترك مزيج الحليب والكاكاو على النار حتى يغلي ثم يضاف الزبد ويقلب حتى تذوب وتترك لمدة 5 دقائق حتى يصبح الصوص سميكًا.

- يرفع الإناء من على النار ثم تضاف الفانيليا والملح ويقلب حتى تمام الاختلاط.

- يترك فادج الشيكولاته حتى يبرد تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم مع الآيس كريم.

