برجر نباتي

البرجر النباتي من الوجبات المغذية والشهية التي يقبل عليها الجميع لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيره في منزلك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات متوسطة بطاطا مكعبات

حبة متوسطة كوسا شرائح

حبة متوسطة بصل أرباع

فصان ثوم صحيح

كوب حمص مسلوق

ربع كوب فلفل ملون مقطع

ربع كوب مشروم شرائح

ربع كوب شوفان مطحون

كوب إلا ربع بقسماط ناعم

كوب إلا ربع معدنوس مفروم

فلفل أسود مطحون

ملح

زيت

ماء

طريقة التحضير

- في وعاء كبير وعلى نار متوسطة، نسلق البطاطا لمدة 10 - 15 دقيقة حتى تنضج، ثم نصفيها من الماء، ونهرسها جيدًا ثم نتركها جانبًا لتبرد.

- في وعاء الكبة، نضع الكوسا والبصل والثوم والحمص المسلوق والمشروم والفلفل الملون، ونفرمهم فرم خشن.

- نضيف البطاطا إلى الكبة، ونفرمها مع باقي المكونات حتى يتجانسوا.

- في بولة كبيرة، نضع خليط الخضراوات، ونضيف إليه الشوفان والبقسماط ونتبله بالملح والفلفل الأسود، ونخلطه مرة أخرى.

- نسخن مقلاة واسعة على نار متوسطة وندهنها بالزيت ونشكل خليط الخضراوات على هيئة أقراص متوسطة الحجم، ونضعها في المقلاه.

- نترك أقراص البرجر النباتي حتى تحمر وتبدأ في النضج ونقلب الأقراص على الجانب الآخر حتى تحمر وتنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

