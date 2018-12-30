كعك الزبيب

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكعك مع الزبيب لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب كبير دقيق

كوب كبير سكر

1/2 كوب كبير زبد

1/4 كوب كبير لبن سائل

1/4 كوب كبير عصير برتقال

1/4 كوب كبير عين جمل مجروش

ملعقة كبيرة بيكينغ بودر

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل

بيضتان

كوب كبير زبيب

1/4 كوب كبير عصير برتقال ساخن

ملعقة صغيرة قشر برتقال مبشور

طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم يوضع الزبيب وعصير البرتقال الساخن وقشر البرتقال المبشور ويقلب المزيج باستمرار حتى يصبح الزبيب طريًا قليلاً.

- في بولة أخرى يوضع الدقيق والبيكينغ بودر والقرفة والزنجبيل ويخلط المزيج جيدًا ثم ينحل بالمنخل ويوضع جانبًا.

- يخلط كل من الزبد والبيض جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج كريميًا.

- تضاف الفانيليا واللبن وعصير البرتقال إلى مزيج الزبد والبيض ويخفق المزيج مرة أخرى.

- يضاف مزيج الدقيق تدريجيًا إلى مزيج اللبن وعصير البرتقال مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات.

- يوضع مزيج الزبيب وعصير البرتقال الساخن مع عين الجمل على الدقيق وتخلط جميع المكونات جيدًا.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- تدهن صينية فرن بالزبد وتبطن بالدقيق.

- يصب خليط الكيك في الصينية ثم توضع في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

