كعك الزبيب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 01:19 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكعك مع الزبيب لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب كبير دقيق
كوب كبير سكر
1/2 كوب كبير زبد
1/4 كوب كبير لبن سائل
1/4 كوب كبير عصير برتقال
1/4 كوب كبير عين جمل مجروش
ملعقة كبيرة بيكينغ بودر
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل
بيضتان
كوب كبير زبيب
1/4 كوب كبير عصير برتقال ساخن
ملعقة صغيرة قشر برتقال مبشور

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم يوضع الزبيب وعصير البرتقال الساخن وقشر البرتقال المبشور ويقلب المزيج باستمرار حتى يصبح الزبيب طريًا قليلاً.
- في بولة أخرى يوضع الدقيق والبيكينغ بودر والقرفة والزنجبيل ويخلط المزيج جيدًا ثم ينحل بالمنخل ويوضع جانبًا.
- يخلط كل من الزبد والبيض جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج كريميًا.
- تضاف الفانيليا واللبن وعصير البرتقال إلى مزيج الزبد والبيض ويخفق المزيج مرة أخرى.
- يضاف مزيج الدقيق تدريجيًا إلى مزيج اللبن وعصير البرتقال مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات.
- يوضع مزيج الزبيب وعصير البرتقال الساخن مع عين الجمل على الدقيق وتخلط جميع المكونات جيدًا.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- تدهن صينية فرن بالزبد وتبطن بالدقيق.
- يصب خليط الكيك في الصينية ثم توضع في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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