دجاج بالزبادي على الطريقة الهندية

دجاج بالزبادي على الطريقة الهندية (أرشيفية:انترنت)

إليك طريقة تحضير صدور الدجاج على الطريقة الهندية.

المكونات

- صدر الدجاج: 1 كيلو (فيليه مقطع مكعبات)

- لبن زبادي: كوب

- البصل: 2 حبة (مفروم مكعبات)

- الثوم: 4 فصوص (مهروس)

- الزنجبيل: ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- فلفل أخضر حار: قرن (مفروم)

- طماطم: نصف كوب (مهروسة)

- الزيت النباتي: 3 ملاعق كبيرة

- كزبرة يابسة: 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكمون: ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكركم: نصف ملعقة صغيرة

- بهارات المسالا الهندية: ملعقة صغيرة

- ملح: ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. اخلطي البصل والثوم والزنجبيل والفلفل الحار في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج كالمعجون.

2. سخني الزيت في قدر واسع على نار متوسطة ثم أضيفي الدجاج وقلبيه لمدة 10 دقائق حتى يتحمر وأزيليه عن النار.

3. لنفس القدر أضيفي خليط البصل والثوم والزنجبيل وقلبيه لمدة 5 دقائق.

4. أضيفي المسالا والملح والكمون والكزبرة والكركم والطماطم المهروسة وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يبدأ المزيج يغلي.

5. أضيفي اللبن الزبادي والدجاج وحركي واتركي المزيج على النار لمدة 10 دقائق.

6. قدميه ساخنًا إلى جانب الأرز.