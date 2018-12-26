نجرسكو الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 05:08 مساء

النجرسكو هي معكرونة بالفراخ سهلة وبسيطة التحضير ومكوناتها مغذية. يمكنكِ الاعتماد عليها كوجبة متكاملة ومشبعة تعرفي على طريقة إعدادها في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات
1/2 كيلوغرام مكرونة
1/2 ليتر حليب سائل
3 ملاعق زيت نباتي
3 ملاعق زبدة
4 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض
1/2 كيلوغرام فراخ بانيه، مقطعة قطع صغيرة
مكعب مرق دجاج
5 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشورة
ملعقتان من جبنة البارميزان
كوب كريمة طبخ
التتبيلة
حبة بصل مفروم
فصان من الثوم مفروم
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيره قرفة
1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير
- اسلقي المعكرونة في ماء يغلي وملح وملعقة زيت لمدة 10 دقائق، ثم ضعيها في مصفاة.
- في وعاء للتتبيل، اخلطي التتبيلة مع بعضها جيدًا ثم ضعي قطع الدجاج واتركيها لمدة ساعتين لتتشرب من التتبيلة وضعي الزيت في وعاء للقلي مع قطع الدجاج المتبلة وحركي لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.
- في وعاء عميق، قلبي الزبد مع الدقيق لمدة 3 دقائق حتى يصفر ثم أضيفي الحليب ومكعب مرق الدجاج وحركي بمضرب سلك لمدة دقيقتين حتى لا تتكون الكلاكيع.
- أضيفي الجبنة المبشورة والملح والفلفل وكوب الكريمة حتى تغلي ثم ابعديها عن النار وضعي نصف كمية البيشاميل على المكرونة في صينية مدهونة وقلبي.
- ضعي نصف كمية المعكرونة بالبشاميل في صينية فرن، ثم ضعي الدجاج الناضج ثم باقي المعكرونة.
- وزعي كمية البيشاميل المتبقية على وجه المعكرونة النجرسكو ثم رشي جبنة البارميزان.
- اخبزي في فرن ساخن على 190 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة ثم تحت الشواية حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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