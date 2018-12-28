طريقة تحضير الديك الرومي

الديك الرومي من أنواع اللحوم الشهية التي يقبل عليها الجميع ويكثر تقديمه في الحفلات والمناسبات وله العديد من الطرق في الطهي.

وهنا نقدم إليك أسهل الطرق لتعديها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

ديك رومي

ملعقة زبدة

كوب بصل مفروم

مشروم مفروم

توست مكعبات

سبانخ مفرومة

ملح

فلفل أسود

ملعقة سبع بهارات

ملعقة زعتر

2 ملعقة بابريكا

2 ملعقة زبد

2 ملعقة دقيق

نصف ملعقة روزماري

لتر عصير عنب

كوب كريمة

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود