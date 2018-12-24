كفتة اللحم والخضروات

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم مع الخضروات، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

1/2 كجم من اللحم المفروم

حبة كوسة مبشورة

حبة جزر مبشورة

حبة بصل مبشورة

حبة كراث مبشورة

1/4 كوب من المعدنوس المفروم

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

دقيق

زيت للقلي

طريقة التحضير

- يوضع زيت الزيتون مع الجزر والبصل والكوسة والكرافث ويقلبوا على نار متوسطة الحرارة إلى أن يذبلوا، ثم يوضع الخليط جانبًا كي يبرد تمامًا.

- يخلط الخليط مع باقي مكونات الكفتة، ويشكل الخليط النهائي على شكل كرات وتغمس أصابع الكفتة في الدقيق وتحمر في الزيت الساخن وتصبح جاهزة للتقديم.

