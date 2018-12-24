كفتة اللحم والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 01:34 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم مع الخضروات، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
1/2 كجم من اللحم المفروم
حبة كوسة مبشورة
حبة جزر مبشورة
حبة بصل مبشورة
حبة كراث مبشورة
1/4 كوب من المعدنوس المفروم
ملح وفلفل حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
دقيق
زيت للقلي

طريقة التحضير
- يوضع زيت الزيتون مع الجزر والبصل والكوسة والكرافث ويقلبوا على نار متوسطة الحرارة إلى أن يذبلوا، ثم يوضع الخليط جانبًا كي يبرد تمامًا.
- يخلط الخليط مع باقي مكونات الكفتة، ويشكل الخليط النهائي على شكل كرات وتغمس أصابع الكفتة في الدقيق وتحمر في الزيت الساخن وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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