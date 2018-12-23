فيليه الدجاج بصوص الليمون

يمكن تحضير الدجاج بطرق عدة، واليوم نقدم لكم فيليه الدجاج بصوص الليمون بطريقة سريعة التحضير، وفق «شملولة».

المقادير

3 صدور دجاج فيليه

2 حبة كبيرة ليمون مقطع شرائح

1 كوب مرقة دجاج

نصف كوب دقيق أبيض

ربع كوب عصير ليمون

عودان بصل أخضر مقطع

فصان ثوم مهروس

ملعقتان كبيرتان زبد

ملعقتان كبيرتان زيت

1 ملعقة كبيرة بشر ليمون

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

الخطوات

نغسل فيليه الدجاج جيدًا، ونطرقه بمطرقة اللحوم، ثم نضعه جانبًا.

نتبل فيليه الدجاج بالملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج، ثم نضعه في الدقيق حتى يغطيه بطبقة رقيقة.

في مقلاه واسعة وعلى نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن.

نضع فيليه الدجاج في المقلاه، ونقلبه على الجانبين حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعه جانبًا.

في نفس المقلاه، نضع الزبد والزنجبيل والثوم وبشر الليمون وعصير الليمون والشوربة والبصل الأخضر، ونقلبها حتى تتجانس.

نعيد فيليه الدجاج في المقلاه مرة أخرى، ونتركها على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

نقدم فيليه الدجاج بصوص الليمون ساخنًا مع المكرونة بصوص الجبنة.