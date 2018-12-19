خبز التورتيلا المكسيكي

يمكن تناول خبز التورتيلا المكسيكي مع الكثير من الحشوات المختلفة الحلو منها والحاذق، إليكم طريقة عمل خبز التورتيلا المكسيكي في المنزل بكل سهولة، حسب «شملولة».

المقادير

4 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض

1 ملعقة صغيرة ملح

1و 1/2 كوب كبير ماء

2 ملعقتان كبيرتان من زيت

2 ملعقتان صغيرتان من البيكينغ بودر