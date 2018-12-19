خبز التورتيلا المكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 03:00 مساء

يمكن تناول خبز التورتيلا المكسيكي مع الكثير من الحشوات المختلفة الحلو منها والحاذق، إليكم طريقة عمل خبز التورتيلا المكسيكي في المنزل بكل سهولة، حسب «شملولة».

المقادير
4 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض
1 ملعقة صغيرة ملح
1و 1/2 كوب كبير ماء
2 ملعقتان كبيرتان من زيت
2 ملعقتان صغيرتان من البيكينغ بودر

الخطوات
في بولة كبيرة الحجم نخفق الدقيق والملح والبيكينغ بودر جيدًا ثم يضاف الزيت ويقلب جيدًا باليد.
يضاف الماء إلى مزيج الدقيق ويعجن باليد جيدًا حتى تختلط المكونات معًا.
يوضع العجين على طاولة المطبخ وهي جافة وبها القليل من الدقيق ثم تعجن جيدًا باليد حتى تصبح متماسكة وناعمة.
تقسم العجينة إلى 24 كرة ثم تفرد كل واحدة بالنشابة حتى تصبح على شكل دائرة رقيقة.
تسخن مقلاة على نار متوسطة ثم توضع كل شريحة تورتيلا بها وهي ساخنة حتى تتحمر وتقلب على الوجه الآخر لتتحمر.
وتستخدم في الحال ونقوم بحشوها حسب الرغبة وتقدم مع حلو أو حاذق.. وصحتين وعافية.

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