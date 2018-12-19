مطعم عالمي يتحول لبيع الهامبرغر

بعد أقل من شهر على حصوله على نجمة ثالثة من دليل ميشلان، أعلن الطاهي الإسباني داني غارسيا إغلاق مطعمه الشهير ليبدأ بإعداد الهامبرغر.

وأوضح في تغريدة «بعدما تلقيت نجمة ثالثة من دليل ميشلان استدعيت فريقي لإبلاغه بقرار مهم: سيكون العام 2019 الأخير بالنسبة لداني غارسيا»، في إشارة إلى المطعم الذي يحمل اسمه في مدينة ماربيا السياحية الشهيرة في منطقة الاندلس.

وفي مقابلة مع صيحفة «لا فانغوارديا» أعلن أن المطعم سيغلق أبوابه في 22 أكتوبر 2019، وسيصبح «مطعمًا لبيع شرائح اللحم والهامبرغر».

وأصبح مطعم داني غارسيا في 21 نوفمبر، المطعم الحادي عشر في إسبانيا الذي يحمل 3 نجوم من دليل ميشلان وهي المكافأة الأعلى، التي يعطيها دليل فن الطبخ الفرنسي.

وأوضح الطاهي للصحيفة «أريد ان أقدم أطباقا بسعر يراوح بين 15 و20 يورو (..) أريد ان أقوم بذلك لأني أرغب به ولطالما جذبني هذا الأمر».

وقال داني غارسيا الذي يملك مطعمين آخرين في ماربيا ومدريد «لا أنوي التخلي عن النجوم. على العكس ساحتفظ بها إلى الأبد». وهو ينوي فتح مطعم في قطر في العام 2019.