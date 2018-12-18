حضري الجبن الموزاريلا في المنزل

تستخدم الجبنة الموزاريلا في عمل الكثير من الوصفات مثل البيتزا والفطائر والكثير من الوجبات الأخرى تعرفي على طريقة بسيطة لعملها بثلاث مكونات فقط وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
8 ونصف كوب كبير حليب كامل الدسم (2 لتر)
ربع كوب كبير عصير ليمون (60 مل)
نصف كوب كبير خل (120مل)
طريقة التحضير
- نضع الحليب في إناء على نار متوسطة ثم نضيف إليه عصير الليمون والخل مع الاستمرار في تقليب الخليط.
- أثناء التقليب سيظهر لنا قطع بيضاء نستمر في التقليب حتى يتكتل الحليب ويبدأ في التجبن (ظهور قطع جبن طرية).
- عند بدء تكتل الحليب نضع حاجزًا معدنيًا بين الإناء والنار ونستمر في التقليب مع التقليب ستظهر قطعة جبن نستمر في التقليب مع الضغط عليها في جانب الإناء بالملعقة المعدنية.
- نستمر في التقليب مع الضغط على قطعة الجبن حتى تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها.
- نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها ونقوم بعصرها للتخلص على ما بها من ماء.
- نضع الجبن في الفريزر لفترة حتى تتجمد ونقوم باستخدامها.