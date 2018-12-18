حضري الجبن الموزاريلا في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 01:22 مساء

تستخدم الجبنة الموزاريلا في عمل الكثير من الوصفات مثل البيتزا والفطائر والكثير من الوجبات الأخرى تعرفي على طريقة بسيطة لعملها بثلاث مكونات فقط وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
8 ونصف كوب كبير حليب كامل الدسم (2 لتر)
ربع كوب كبير عصير ليمون (60 مل)
نصف كوب كبير خل (120مل)

طريقة التحضير
- نضع الحليب في إناء على نار متوسطة ثم نضيف إليه عصير الليمون والخل مع الاستمرار في تقليب الخليط.
- أثناء التقليب سيظهر لنا قطع بيضاء نستمر في التقليب حتى يتكتل الحليب ويبدأ في التجبن (ظهور قطع جبن طرية).
- عند بدء تكتل الحليب نضع حاجزًا معدنيًا بين الإناء والنار ونستمر في التقليب مع التقليب ستظهر قطعة جبن نستمر في التقليب مع الضغط عليها في جانب الإناء بالملعقة المعدنية.
- نستمر في التقليب مع الضغط على قطعة الجبن حتى تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها.
- نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها ونقوم بعصرها للتخلص على ما بها من ماء.
- نضع الجبن في الفريزر لفترة حتى تتجمد ونقوم باستخدامها.
 

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