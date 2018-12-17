كريم كراميل شهي وسريع

الكريم كراميل من الحلويات الغربية والتي اشتهر بها المطبخ الفرنسي، نقدم إليكِ اليوم طريقة سهلة وسريعة لتحضيره في المنزل دون عناء وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب حليب

نصف كوب سكر

4 بيضات كبيرة

معلقة كبيرة فانيليا سائلة

ماء مغلي

الكراميل:

كوب سكر

2 معلقة كبيرة ماء

طريقة التحضير

- نبدأ بعمل الكراميل في وعاء متوسط وعلى نار هادئة، نضع السكر والماء، ونقلبها حتى يذوب السكر ويصبح لونه بنيًا فاتحًا.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونوزع الكراميل في القوالب أو في صينية مقاس 30×25، ونضعها جانبًا.

- في وعاء «دورق» الخلاط، نضع البيض والحليب والسكر والفانيليا، ونضربها جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

- نصب خليط الحليب فوق الكراميل، ونرص القوالب في صينية بها ماء مغلي ثم ندخل الصينية الفرن لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج ويتماسك.

- نخرج الكريم كراميل من الفرن، ونترك ليهدأ، ثم نضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل أو لحين التقديم.

- عند التقديم نضع طبقًا صغيرًا مسطحًا بشكل مقلوب فوق قالب الكريم كراميل، ونقلبه فوق الطبق، أو يقطع مربعات في حال تسويته في الصينية ويصبح جاهزًا للتقديم.

