كريم كراميل شهي وسريع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 12:03 مساء

الكريم كراميل من الحلويات الغربية والتي اشتهر بها المطبخ الفرنسي، نقدم إليكِ اليوم طريقة سهلة وسريعة لتحضيره في المنزل دون عناء وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب حليب
نصف كوب سكر
4 بيضات كبيرة
معلقة كبيرة فانيليا سائلة
ماء مغلي
الكراميل:
كوب سكر
2 معلقة كبيرة ماء

طريقة التحضير
- نبدأ بعمل الكراميل في وعاء متوسط وعلى نار هادئة، نضع السكر والماء، ونقلبها حتى يذوب السكر ويصبح لونه بنيًا فاتحًا.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونوزع الكراميل في القوالب أو في صينية مقاس 30×25، ونضعها جانبًا.
- في وعاء «دورق» الخلاط، نضع البيض والحليب والسكر والفانيليا، ونضربها جيدًا حتى تتجانس تمامًا.
- نصب خليط الحليب فوق الكراميل، ونرص القوالب في صينية بها ماء مغلي ثم ندخل الصينية الفرن لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج ويتماسك.
- نخرج الكريم كراميل من الفرن، ونترك ليهدأ، ثم نضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل أو لحين التقديم.
- عند التقديم نضع طبقًا صغيرًا مسطحًا بشكل مقلوب فوق قالب الكريم كراميل، ونقلبه فوق الطبق، أو يقطع مربعات في حال تسويته في الصينية ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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