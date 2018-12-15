حضري كفتة البطاطا

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير كفتة البطاطا، والتي يمكنك تقديمها على الفطور، حسب «شملولة».
المكونات
2 ثمرة بطاطا كبيرة الحجم
1 ملعقة صغيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم
2 ملعقة كبيرة كزبرة مفروم
2 ملعقة كبيرة شبت مفروم
2 عود بصل أخضر مفروم
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة، مطحونة
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة بزار
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 صفار بيض
1 كوب كبير دقيق
طريقة التحضير
نغسل البطاطا ونقشيرها.
نحضر وعاء ونملؤه بالماء، ونتركه على النار حتى يغلي.
نضيف البطاطا للوعاء، ونتركها حتى تُسلق.
نرفع البطاطا من ماء السلق ونتركها في المصفاة حتى تتصفى تمامًا وتبرد.
نضع البطاطا في وعاء ونقوم بهرسها باستخدام شوكة.
نضيف صفار البيض والدقيق والبصل الأخضر والمعدنوس والكزبرة الخضراء والشبت والثوم، للبطاطا، ونقلب حتى تختلط كل المكونات.
نتبل خليط البطاطا بالملح والفلفل الأسود والبزار والكزبرة ونستمر في التقليب.
نقوم بتشكيل خليط البطاطا على شكل أصابع كفتة متوسطة الحجم.
نحضر مقلاة، ونضع فيها الزيت، ونتركها على النار حتى يسخن الزيت.
نغطي أصابع كفتة البطاطا بالدقيق، ثم نضعها في الزيت مع التقليب حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم نرفعها على ورق مطبخ ثم نقدمها.. وصحتين.