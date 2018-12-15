حضري كفتة البطاطا

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير كفتة البطاطا، والتي يمكنك تقديمها على الفطور، حسب «شملولة».

المكونات

2 ثمرة بطاطا كبيرة الحجم

1 ملعقة صغيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفروم

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم

2 عود بصل أخضر مفروم

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة، مطحونة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة بزار

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 صفار بيض

1 كوب كبير دقيق