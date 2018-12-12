سلطة الجمبري بالمايونيز والليمون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 04:33 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الجمبري مع المايونيز لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
3 أكواب كبيرة جمبري مسلوق
2 ثمرتا ليمون معصورتان
2 عودان من كرفس مفروم
3 ثمرات بصل أخضر مقطع
ملعقة صغيرة شبت مفروم
كوب كبير مايونيز
ملح
فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الشبت والكرفس والبصل الأخضر وفي بولة صغيرة الحجم يخلط كل من المايونيز والملح والفلفل والليمون جيدًا.
- نضع الجمبري في بولة البصل الأخضر و يقلب برفق.
- يصب مزيج المايونيز على بولة الجمبري وتقلب برفق حتى تمام الاختلاط.
- توضع سلطة الجمبري في الثلاجة لمدة 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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