سلطة الجمبري بالمايونيز والليمون

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الجمبري مع المايونيز لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 أكواب كبيرة جمبري مسلوق

2 ثمرتا ليمون معصورتان

2 عودان من كرفس مفروم

3 ثمرات بصل أخضر مقطع

ملعقة صغيرة شبت مفروم

كوب كبير مايونيز

ملح

فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم نضع الشبت والكرفس والبصل الأخضر وفي بولة صغيرة الحجم يخلط كل من المايونيز والملح والفلفل والليمون جيدًا.

- نضع الجمبري في بولة البصل الأخضر و يقلب برفق.

- يصب مزيج المايونيز على بولة الجمبري وتقلب برفق حتى تمام الاختلاط.

- توضع سلطة الجمبري في الثلاجة لمدة 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

