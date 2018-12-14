عيش السرايا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 08:15 صباحا

عيش السرايا، نوع من الحلويات الشامية يتكون من القشطة وخبز التوست والسكر المحروق والفستق.

نقدم لك اليوم طريقة تحضيره في منزلك بشكل سهل وسريع، وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
50 غرامًا من الزبدة
3 أكواب حليب
100 غرام صفار البيض
كوب وربع دبس التمر
300 غرام سكر
225 غرامًا من الطحين
4 ملح
زبدة لدهن القوالب، بحسب الحاجة
مكسرات محمصة
كوب قشدة

طريقة التحضير
- تذوب الزبدة والحليب معاً على حرارة متوسطة.
- تضع كل المقاديرعدا الحليب والزبدة في خلاط. تخلط المواد على أخفض سرعة، وببطء يدمج خليط الحليب الدافئ والزبدة.
- يخلط المزيج لدقيقة تقريباً ويترك المزيج بالثلاجة حتى يرتاح مدة 12 ساعة على الأقل وتبرد القوالب قبل دهنها بالزبدة المذوبة.
- يصب 100 غرام من المزيج في كل قالب.
- تخبز عيش السرايا على حرارة 185 درجة مئوية مدة 45 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتزين بدبس التمر والمكسرات والقشدة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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