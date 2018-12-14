عيش السرايا

عيش السرايا، نوع من الحلويات الشامية يتكون من القشطة وخبز التوست والسكر المحروق والفستق.

نقدم لك اليوم طريقة تحضيره في منزلك بشكل سهل وسريع، وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

50 غرامًا من الزبدة

3 أكواب حليب

100 غرام صفار البيض

كوب وربع دبس التمر

300 غرام سكر

225 غرامًا من الطحين

4 ملح

زبدة لدهن القوالب، بحسب الحاجة

مكسرات محمصة

كوب قشدة